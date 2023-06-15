В мэрии отреагировали на массовый сход с линии автобусов «КалининградГорТранса» в час пик

В «КалининградГорТрансе» проведут проверку по поводу массового схода с линии городского транспорта в час пик. Об этом в среду, 14 июня, журналистам рассказал первый заместитель главы администрации Калининграда Игорь Шлыков. О том, что муниципальные автобусы организованно уходят в депо, начиная с 18:00, Шлыкову сообщил один из журналистов, передавая претензию от жителей.



«Мы расписание движения общественного транспорта не меняли, — ответил на это Шлыков. — Сход с линии в шесть вечера — это ситуация, которая требует разбирательства. Сигнал мы ваш приняли, посмотрим, что там происходит. Но такого быть не может, чтобы согласно расписанию был массовый сход с рейсов. Это касается не только „ГорТранса“, но и любого перевозчика».

По словам чиновника, в летний период транспорт работает допоздна, и нарушение работы в час пик будет проверяться по GPS-датчикам. При этом, как уточняется, с проверками могут быть проблемы, так как автобусы фактически не сходят с линии, а размещают на световом табло объявление о следовании в депо.

«У нас допускается сход с линии автобусов, трамваев и троллейбусов только в случае технической поломки, — добавил Шлыков. — Это тот случай, который предусмотрен договором и правилами перевозки пассажиров. То есть, это исключение, а не правило. Любой трек мы можем поднять, они хранятся у нас в системе. Мы можем все проверить с глубиной месяц-полтора».