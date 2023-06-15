В мэрии отреагировали на массовый сход с линии автобусов «КалининградГорТранса» в час пик

В мэрии отреагировали на массовый сход с линии автобусов «КалининградГорТранса» в час пик
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Транспортные проблемы

В «КалининградГорТрансе» проведут проверку по поводу массового схода с линии городского транспорта в час пик. Об этом в среду, 14 июня, журналистам рассказал первый заместитель главы администрации Калининграда Игорь Шлыков. О том, что муниципальные автобусы организованно уходят в депо, начиная с 18:00, Шлыкову сообщил один из журналистов, передавая претензию от жителей.

«Мы расписание движения общественного транспорта не меняли, — ответил на это Шлыков. — Сход с линии в шесть вечера — это ситуация, которая требует разбирательства. Сигнал мы ваш приняли, посмотрим, что там происходит. Но такого быть не может, чтобы согласно расписанию был массовый сход с рейсов. Это касается не только „ГорТранса“, но и любого перевозчика».

По словам чиновника, в летний период транспорт работает допоздна, и нарушение работы в час пик будет проверяться по GPS-датчикам. При этом, как уточняется, с проверками могут быть проблемы, так как автобусы фактически не сходят с линии, а размещают на световом табло объявление о следовании в депо.

«У нас допускается сход с линии автобусов, трамваев и троллейбусов только в случае технической поломки, — добавил Шлыков. — Это тот случай, который предусмотрен договором и правилами перевозки пассажиров. То есть, это исключение, а не правило. Любой трек мы можем поднять, они хранятся у нас в системе. Мы можем все проверить с глубиной месяц-полтора».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter