Алиханов: 80% выпускников БФУ, включая иностранцев и иногородних, остаются жить в регионе

Алиханов: 80% выпускников БФУ, включая иностранцев и иногородних, остаются жить в регионе
Антон Алиханов. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Миграционный вопрос

Большая часть выпускников БФУ им. Канта, включая иностранцев и приезжих из других регионов, остаются жить в Калининградской области. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По словам главы региона, в БФУ им. Канта почти половина учащихся — это иногородние и иностранные студенты. «И мы отслеживаем их в течение трех лет после выпуска: больше 80% этих людей, в том числе, ребят иногородних или иностранцев, они остаются жить и работать в регионе. Поэтому, конечно, вот сейчас строят у нас кампус БФУ новый — „Кантиана“. Конечно, университеты и в городах, и в регионах — это основа, может быть, или большая часть миграции», — подчеркнул Алиханов.

В ноябре 2022 года ректор БФУ им. Канта Александр Фёдоров заявил, что университет «столкнулся в вызовом» относительно иностранных студентов. Стратегия БФУ на 2030 год предполагает увеличение числа студентов из других регионов и стран до 60% при условии роста общего контингента до 15 тысяч человек. 

«И всё шло неплохо. Не поверите, но в 2021 году первый курс состоял на 51% из выпускников школ других регионов Российской Федерации и из-за рубежа. Цифра в 2022 году снизилась до 37%. При этом мы не уронили, а, напротив, нарастили число иностранных студентов. Если студенты из других регионов России побоялись — именно так, именно в такой формулировке — приехать в Калининград, то студенты из других стран — нет. Рост студентов из Казахстана, Узбекистана, Китая (мы перевалили за 100 китайских студентов) и Индии продолжился», — сообщил Фёдоров.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter