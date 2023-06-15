Алиханов: 80% выпускников БФУ, включая иностранцев и иногородних, остаются жить в регионе

Большая часть выпускников БФУ им. Канта, включая иностранцев и приезжих из других регионов, остаются жить в Калининградской области. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).



По словам главы региона, в БФУ им. Канта почти половина учащихся — это иногородние и иностранные студенты. «И мы отслеживаем их в течение трех лет после выпуска: больше 80% этих людей, в том числе, ребят иногородних или иностранцев, они остаются жить и работать в регионе. Поэтому, конечно, вот сейчас строят у нас кампус БФУ новый — „Кантиана“. Конечно, университеты и в городах, и в регионах — это основа, может быть, или большая часть миграции», — подчеркнул Алиханов.

В ноябре 2022 года ректор БФУ им. Канта Александр Фёдоров заявил, что университет «столкнулся в вызовом» относительно иностранных студентов. Стратегия БФУ на 2030 год предполагает увеличение числа студентов из других регионов и стран до 60% при условии роста общего контингента до 15 тысяч человек.

«И всё шло неплохо. Не поверите, но в 2021 году первый курс состоял на 51% из выпускников школ других регионов Российской Федерации и из-за рубежа. Цифра в 2022 году снизилась до 37%. При этом мы не уронили, а, напротив, нарастили число иностранных студентов. Если студенты из других регионов России побоялись — именно так, именно в такой формулировке — приехать в Калининград, то студенты из других стран — нет. Рост студентов из Казахстана, Узбекистана, Китая (мы перевалили за 100 китайских студентов) и Индии продолжился», — сообщил Фёдоров.