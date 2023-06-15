«Перекрестки поумнеют»: в мэрии Калининграда объяснили причину рассинхрона светофоров

Калининградцы в очередной раз пожаловались на рассинхрон светофоров. Так один из жителей пожаловался, что «невозможно ездить» по улице Горького, где «каждые 50 метров разносинхронные светофоры», образующие заторы в час пик.



«В городе уже началась работа по синхронизации светофоров с помощью региональной автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) в зависимости от транспортного потока, — отреагировали на замечание в пресс-службе горадминистрации. — В январе 2023 года Калининград передал в областную собственность 37 светофоров в центре города для создания системы по типу „Умный светофор“».

В мэрии добавили, что светофоры на Горького и некоторых других улицах будут устанавливать за счет средств федерального бюджета.

«Интеллектуальная транспортная система внедряется для обеспечения безопасности перевозок и дорожного движения, снижения объемов загрязняющих веществ и достижения транспортного баланса между пропускной способностью улично-дорожной сети и ее реальной загрузкой», — добавили в пресс-службе.

Работа по синхронизации, как пояснили в мэрии, небыстрая, и согласно Генплану ее планировалось закончить к 2033 году.

«Начали с этих 37 светофоров, постепенно все перекрёстки „поумнеют“ в городе», — заключили в пресс-службе.