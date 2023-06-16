Ступин: у нас есть понимание, как ликвидировать все действующие выпуски в ручей Гагаринский

Ступин: у нас есть понимание, как ликвидировать все действующие выпуски в ручей Гагаринский
Олег Ступин. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Экология

Власти намерены решить проблему несанкционированного выпуска стоков в ручей Гагаринский в Калининграде. Как сообщает пресс-служба регионального министерства природных ресурсов и экологии. Об этом заявил глава ведомства Олег Ступин в ходе рабочей встречи с предпринимателями.

Отмечается, что во время мероприятия особое внимание было уделено состоянию рек в Калининграде.

«Сейчас необходимо бросить все силы на ликвидацию всех действующих выпусков в ручей Гагаринский. У нас есть понимание, как решить этот вопрос. Мы готовы к диалогу с бизнесом. Кроме того, многие вопросы, в том числе инженерно-технические, отведения поверхностного стока и централизованной сети канализации необходимо прорабатывать с коллегами из Минстроя и администрации. Все совместные предложения должны воплотиться на практике», — приводит пресс-служба министерства слова Ступина. 

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В октябре 2021 года в областном правительстве сообщали о планах выделить 31,4 млн рублей на проекты очистки Гагаринского и Лесного ручьев, а также реки Лесной. На их экологическое состояние неоднократно жаловались местные жители. В июне 2019 года власти области объявили и почти сразу отменили тендер на проект стоимостью 20 млн рублей.

В апреле 2022 года прокуратура потребовала от городских властей устранить нарушения при сбросе сточных вод в ручей Гагаринский в Калининграде.

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