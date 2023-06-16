«Не быть собакой на сене»: сити-менеджер Гусева рассказал, почему «здание народного банка» отдали РПЦ

Городские власти передали историческое «здание народного банка» по ул. Толстого, 2 в Гусеве РПЦ, чтобы не тратиться на его содержание. Об этом в прямом эфире калининградского ЦУР рассказал глава администрации муниципалитета Александр Китаев.



На вопрос одного из горожан о том, зачем несколько объектов в городе были выведены из муниципальной собственности, сити-менеджер ответил, что горадминистрация «не желая быть собакой на сене» в соответствии с законодательством передала их другим собственникам.

В частности, объект культурного наследия — здание по ул Толстого, 2 (здание народного банка, построенное в начале 20 века в Гумбиннене) было передано в 2017 году Русской православной церкви. По словам Китаева, сейчас РПЦ «ведет большую работу» по привлечению средств и вовлечению в оборот этого здания — обсуждаются концепции его приспособления и возможность получить гранты на ремонт.

«То есть мы, вместо того, чтобы нести бремя содержания, охраны и так далее, передали РПЦ для того, чтобы они использовали для своих нужд, так как их храм рядышком находится. Ну, и даже в таком виде, в таком состоянии, они находят ему применение», — подчеркнул сити-менеджер.