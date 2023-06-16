Неманский прокурор обнаружил в интернете книгу Гитлера «Моя борьба» и обратился в суд

Неманский прокурор обнаружил в интернете книгу Гитлера «Моя борьба» и обратился в суд
Фото: Новый Калининград
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В Немане прокурор обратился в суд с исками к нескольким интернет-сайтам, на которых размещалась информация о книге книге Адольфа Гитлера «Моя борьба». Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе областного суда.

Прокурор требует признать информацию, размещенную на этих ресурсах в свободном доступе, запрещенной к распространению на территории РФ. Также он требует направить информацию в региональное управление Роскомнадзора для включения доменных имен сайтов в «Единый реестр запрещенной информации», а это значит, что доступ к сайтам будет ограничен. В частности, один из исков прокурор предъявляет книжному интернет-магазину, где пользователям предлагалось приобрести книгу Адольфа Гитлера «Моя борьба».

«В обоснование заявленных требований прокурор указал, что решением Кировского районного суда г. Уфы от 24 марта 2010 года указанная книга признана экстремистским материалом и её распространение запрещено. Обнаруженная в сети „Интернет“ информация фактически способствует совершению правонарушений и преступлений», — уточнили в суде.

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