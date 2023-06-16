Путин пообещал с 2024 года индексацию МРОТ на 18,5%

Путин пообещал с 2024 года индексацию МРОТ на 18,5%
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Президент России Владимир Путин подтвердил индексацию минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 2024 года на 18,5%. Как сообщает ТАСС, об этом глава государства заявил в пятницу, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Отдельно хочу сказать о таком важном индикаторе, как МРОТ — минимальный размер оплаты труда. Мы продолжаем индексировать его, причем опережающими темпами, увеличивать отрыв МРОТ от прожиточного минимума. С 1 января 2023 года МРOТ был пoвышен на 6,3%, до 16 242 рублей в месяц. С 1 января 2024 гoда проведем еще oдну индексацию сразу на 18,5%. С 1 января 2023 года была 6,3% индексация, а с 1 января 2024 года будет 18,5%, что будет гoраздо выше и темпoв инфляции, и темпoв рoста зарплат в стране в целoм», — сказал Путин.

Президент отметил, что суммарное повышение МРОТ позитивно скажется на доходах почти 5 млн человек.



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