«Нашелся сумасшедший москвич»: Китаев рассказал, как сдали в аренду старое здание в центре Гусева

«Нашелся сумасшедший москвич»: Китаев рассказал, как сдали в аренду старое здание в центре Гусева
Скриншот сервиса Google.Maps
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Бывшее здание налоговой инспекции на проспекте Ленина, 29 в Гусеве отдали в аренду инвестору, чтобы не обслуживать пустующий объект за муниципальный счет. Об этом в прямом эфире калининградского ЦУР рассказал глава администрации муниципалитета Александр Китаев.

Отвечая на вопрос горожанина, сити-менеджер сообщил, что здание передали в аренду предпринимателю в 2021 году. «Около десяти лет здание не использовалось. Несмотря на это мы несли бремя охраны, мы несли бремя отопления этого здания. Это стоило денег. И вдруг, наконец-то, нашелся, по-другому я не назову — сумасшедший москвич, который приехал и сказал: „Слушайте, вот есть такая мысль его вовлечь, но я не хочу тратиться и выкупать, потому что не уверен, что этот проект пролетит. Я хочу взять в аренду“», — рассказал Китаев.

Городские власти договорились с предпринимателем, что все ремонтные работы, которые будут признаны «неотделимыми улучшениями» пойдут в счет арендной платы. «Провели в соответствии с законодательством конкурсную процедуру и предоставили этому предпринимателю, который уже обжил первый этаж. Напомню, что там находится дизайн-резиденция с названием „Гумбиннен“ — это филиал компании „Флакон“, которая занимается ревитализацией заброшенных объектов. У них очень много объектов в Москве. <...> Это такая классная история, которая с с одной стороны вдохнула какие-то новые веяния в город: они привлекли каких-то ремесленников, которые проводят мастер-классы и не только. Избавили администрацию от бремени содержания здания, ну и привнесли в город интересные проекты», — подчеркнул Китаев.



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