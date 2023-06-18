Калининградцам на предстоящей неделе обещают дождь и жару

Калининградцам на предстоящей неделе обещают дождь и жару
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Предстоящая неделя будет дождливой, предстоят несколько жарких дней. По данным Гидрометцентра России, в понедельник и вторник ожидается 24-25 градусов, в среду — 29 (это будет самый жаркий день), в четверг и пятницу — 26-27 градусов, в субботу столбик термометра не поднимется выше 22. Осадки вероятны в понедельник, четверг и пятницу.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды также сообщает, что самой жаркой будет среда — до 28 градусов, в остальные дни — 24-25. Осадки он обещает ежедневно, особенно интенсивными они будут в понедельник и четверг.

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