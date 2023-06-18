Российские власти не планируют вводить в вузах церемонию поднятия флага

Российские власти не планируют вводить в вузах церемонию поднятия флага
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Минобрнауки РФ не планирует вводить церемонии поднятия флага и исполнения гимна в университетах, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы ведомства Константина Могилевского.

«У университетов нет основного времени начала занятий. Время начала занятий, как правило, различается в зависимости от факультета и курса, часто корпуса университета находятся в разных местах города. Поэтому в практическом плане мы не рассматриваем вопрос установления такой церемонии», — сказал он .

С 1 сентября 2022 года эта церемония проходит во всех российских школах и колледжах в начале недели. В феврале глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что это планируется распространить на педагогические вузы, подведомственные министерству.

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