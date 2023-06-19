Калининградская область оказалась в первой тридцатке российских регионов по уровню бедности

Калининградская область оказалась в первой тридцатке российских регионов по уровню бедности
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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12,1% жителей Калининградской области живут за чертой бедности, свидетельствуют результаты исследования, опубликованного РИА «Новости».

По мнению экспертов, за 2022 года доля живущих за чертой бедности в регионе снизилась на 1,3 процентных пункта. Отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг составило 1,41.

Для сравнения, у региона, население которого является самым обеспеченным — это Ямало-Ненецкий автономный округ — это соотношение равно 3,24. На втором месте находится Ненецкий АО с показателем 2,97, на третьем — Москва (2,63). Доля населения за чертой бедности в последней составляет 5 п.п.

Худшая ситуация из регионов, по которым доступна статистика, — в Ингушетии, где за чертой бедности находится почти треть населения (30,5 п.п.).

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