Разуваева: Дом молодежи в ДК Тарного комбината в Калининграде планируют открыть осенью

В Калининграде завершается реконструкция бывшего Дома культуры Тарного комбината, где осенью планируется открыть Дом молодежи. Об этом сообщила в своем телеграм-канале глава Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева.



Она напомнила, что часть здания ДК была возведена в довоенное время и «выполняла функцию казино, ресторана и кинотеатра». В 50-х годах прошлого века его перестроили и превратили в Дом культуры Тарного комбината, который работал более 50 лет.

Во время ремонта сохраняются «все особенности здания и его исторические элементы», проектировщики не стремились сделать «однотипный дизайн типичного коворкинга», отметила Разуваева. «Например, занимаются реставрацией витражного панно с изображением Владимира Ленина и бережно сохраняют „ситцевую комнату“ — кабинет прикладного искусства, стены которого декорированы тканью, а оконные проемы резными деревянными ставнями, — рассказала она. — При сохранении истории не забывают и про актуальные потребности молодёжи. Тут появится коворкинг с кафе, мультиформатная комната, концертный зал, звукозаписывающая студия, медиа-мастерская, творческие зоны».

Проект осуществляется по программе Росмолодежи. Здесь создается «инфраструктура для молодых калининградцев, которые получают площадку для реализации своих идей, проектов и творческого потенциала», написала руководитель агентства.

До ремонта в бывшем ДК Тарного комбината располагалось частное арт-пространство «Дом культуры». В 2021 году Агентство по делам молодёжи Калининградской области выкупило объект за 37 млн рублей. «Мы планируем создать там арт-резиденцию для молодых ребят, создать условия для занятий танцами, театром, другими творческими направлениями», — поясняла руководитель Агентства Анна Мусевич. Запустить проект планировалось в прошлом году.