В Роскачестве рассказали, как мошенники могут проникнуть в смартфон через Wi-Fi

Эксперты рекомендуют пользователям смартфонов удалять данные о подключенных ранее сетях Wi-Fi. Об этом сообщает Роскачество.



Смартфон автоматически сохраняет ваши учетные данные (ключи сессии) для упрощения подключения к этой же сети в следующий раз. Поэтому на смартфоне может накопиться целый список из неиспользуемых подключений к разным сетям вне дома. Это несет риск того, что через них мошенники могут проникнуть в ваше устройство. Для этого хакеры используют вполне легальные программы, предназначенные для тестирования безопасности сетей, отмечается ведомство.

При помощи технических манипуляций IT-атак хакеры получают доступ к устройству пользователя через название сети из сохраненного списка. Цель — добиться, чтобы устройство приняло ее за доверенную. Тогда весь трафик потенциальной жертвы станет доступным для злоумышленников, которые в том числе могут внедрить любую вредоносную программу и, например, получить доступ к банковскому счету или конфиденциальной информации.

В большинстве случаев опасность представляют именно открытые сети — бесплатные точки wi-fi в кафе, аэропортах, метро, парках и других общественных местах. В целях цифровой безопасности рекомендуется не забывать удалять из списка ранее подключенные и доверенные сети, а лучше вообще не давать согласие на сохранения единоразовых подключений, если такое разрешение запрашивает ваше устройство.

Также спасительным элементом может оказаться VPN, особенно при подключении к общественной точки доступа. Ведь тогда в случае атаки «человек посередине» мошенники получат полностью зашифрованный трафик, на декодирование которого им придется затратить солидные ресурсы.