Житель области погасил долг по налогам, чтобы отозвать с торгов свой Land Rover

Чтобы отозвать свой автомобиль с торгов, житель Светлогорска полностью погасил задолженность по налогам. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Должник уклонялся от погашения долга в 370 тысяч рублей, поэтому судебные приставы приняли меры принудительного взыскания. Сотрудники службы установили, что в собственности у гражданина имеется легковой автомобиль марки Land Rover 2011 года выпуска. Транспортное средство было арестовано, изъято и помещено на специализированную стоянку.

Владелец не оплатил задолженность в течение установленных законодательством десяти дней. Поэтому автомобиль был оценен и передан в Росимущество для последующей реализации.

Land Rover уже был выставлен на торги, когда мужчина нашел возможность погасить задолженность и перечислил 370 тысяч рублей на депозитный счет отделения. Имущество должника было отозвано с торгов и передано владельцу. Денежные средства поступили в консолидированный бюджет государства.