Прокуратура проверяет информацию о некачественном благоустройстве пляжа на оз. Пелавское

Прокуратура проверяет информацию регионального отделения «Народного фронта» о ненадлежащем выполнении работ по обустройству пляжа на озере Пелавское. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Работы по муниципальному контракту стоимостью 17 млн рублей были выполнены подрядной организацией ООО «ИНПО» и приняты МКУ «Калининградская служба заказчика» в феврале 2023 года.

«В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдения федерального законодательства при исполнении муниципального контракта подрядной организацией и заказчиком работ. По итогам проверочных мероприятий при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сообщили в ведомстве.

Отметим, что представители «Народного фронта» выявили на недавно благоустроенном пляже множество проблем: рассохшиеся элементы детской площадки, удручающее состояни деревянного настила, выполненного не из лиственницы, заявленной в смете, а из сосны, строительный мусор вместо указанного в смете газона и т.д.