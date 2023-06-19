Генпрокуратура РФ признала правозащитную группу «Агора» нежелательной организацией

Генпрокуратура РФ признала правозащитную группу «Агора» нежелательной организацией
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельности неправительственной организации «Международная правозащитная группа „Агора“». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности „Law Sofia Foundation“ (Фонд „Право-София“, Международная правозащитная группа „Агора“), Болгария», — цитирует информагентство сообщение ведомства.

Генпрокуратура установила, что деятельность организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ. Информация о принятом решении направлена в Минюст России.

«Агора» — объединение десятков адвокатов юристов-правозащитников из различных регионов России, которые занимаются рассмотрением дел о нарушении прав человека. Свою деятельность «Агора» начала в 2005 году. До осени 2015 года правозащитники сотрудничали с Межрегиональной ассоциацией правозащитных общественных объединений «АГОРА», которая была ликвидирована по инициативе Минюста в 2016 году. В 2015 году свою деятельность начала международная «Агора», в составе которой начали работать правозащитники и адвокаты из ликвидированной организации.

В марте 2023 года глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков был признан иноагентом.

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