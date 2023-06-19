В Советске восстанавливают историческую роспись с павлином (фото)

В Советске восстанавливают историческую фреску в стиле Альсекко, расположенную у арки дома на улице Ломоносова, 7. Об этом сообщает Фонд капитального ремонта Калининградской области в своём телеграм-канале.

Специально для работы над росписью, на которой изображен павлин, Фонд пригласил реставратора из Санкт-Петербурга. Он провёл необходимые исследования и планирует уже в этом сезоне приступить к восстановлению.

«Альсекко — это настенная роспись и живопись на сухой штукатурке. Стиль альсекко появился в Европе в XVII-XVIII веках и является самой старой из известных форм живописи. Для нее художники использовали сухую оштукатуренную поверхность стены и краски на основе казеинового клея, древесной смолы, яичного белка или желтка. Самая знаменитая картина в стиле альсекко — это „Тайная вечеря“ Леонардо да Винчи», — пояснили в Фонде капремонта.

В 2014 году краевед из Советска Михаил Боев писал о плачевном состоянии фрески. Он сообщил, что с росписью обращаются «по-варварски». В частности, во время ремонта дома её не защитили от строительной пыли.

«После ремонта дома испачканная брызгами штукатурки фреска окончательно потеряла свою прежнюю яркость и привлекательность», — написал он.

По словам Боева, возраст фрески свыше ста лет, и равен возрасту дома. «Возможно, автором фрески с павлином был ландшафтный художник и учитель рисования Генри (Генрих) Мутрей (Henry Muttray). <...> Известно, что для дома Гражданских собраний („Бюргерхалле“) на Хоештрассе, построенного в 1881 году, он выполнил по стенам фрески с видами старого Тильзита. Здание находилось рядом с нынешним городским музеем, и было наполовину разбито во время войны. Здание снесли», — отметил он.

Фото: Фонд капитального ремонта Калининградской области