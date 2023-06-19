«Можно, только осторожно»: велосипедистам разрешили пользоваться велодорожкой Куршской косы (видео)

Администрация нацпарка «Куршская коса» разрешила велосипедистам пользоваться велодорожкой. Правда, озвучен ряд условий.



«Пользоваться первым 7-километровым участком Куршского велотракта можно, но с большой осторожностью, — пояснили в пресс-службе нацпарка. — Ещё не нанесена разметка и не установлены дорожные знаки. Также напоминаем, что посещение национального парка на основании Закона РФ „Об особо охраняемых природных территориях“ в редакции от 13.12.13 г. № 33-ФЗ — платное. Независимо от способа передвижения».

В нацпарке также предупредили, что с 20 июня на велодорожке будут проводиться ежедневные рейды по проверке билетов на посещение национального парка.

«Билет можно приобрести как на КПП, так и онлайн (категория „велосипед“), — добавляют представители нацпарка. — Дети до 18 лет, пенсионеры по возрасту и иные льготные категории граждан посещают национальный парк бесплатно. Не забывайте брать с собой документы, подтверждающие право на льготу».

Напомним, что в марте 2023 года Анатолий Калина уже рассказывал, что участок косы протяженностью 7 км готов, а длина велодорожки в целом — 23 км. Тогда же он заявлял, что пользоваться построенной частью велодорожки не рекомендуется из-за неготовности просек. Спустя месяц администрация национального парка «Куршская коса» все-таки пообещала открыть для движения построенную часть велодорожки от КПП до поселка Лесное «к концу мая».