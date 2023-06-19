В Пионерском лже-сотрудники «Водоканала» навязывают жителям платные услуги

Жителей Пионерского предупреждают о возможных мошенниках, притворяющихся коммунальщиками. Об этом предупреждает областной «Водоканал» в своем телеграм-канале.

Как уточняется в сообщении, под видом сотрудников областного «Водоканала» жильцам многоквартирных домов неизвестные лица пытаются установить фильтры очистки воды на коммерческой основе, требуя при этом паспортные и иные данные. По данному факту проводится проверка.

«В ГП КО „Водоканал“ посещением квартир жителей по обслуживаемым городам Калининградской области занимаются инспекторы выездного контроля. Перед обходом того или иного многоквартирного дома заблаговременно размещаются объявления о проверочных мероприятиях на инфо-досках подъездов. В них указана подробная информация о целях посещения, официальный логотип предприятия и номера телефонов для проверки», — подчеркивается в сообщении

Также в нем уточняется, как удостовериться, что перед вами настоящий сотрудник «Водоканала»: на нем должна быть голубая или синяя жилетка с логотипом организации; бейдж с фотографией; удостоверение с ФИО, фотографией и синей печатью, содержащей юридические данные ГП КО «Водоканал».

«Установкой фильтров очистки воды, тем более на коммерческой основе, сотрудники нашего предприятия не занимаются!» — предупреждают в «Водоканале» и рекомендуют обращаться в полицию в случае визита мошенников.