Ученые зафиксировали в понедельник две сильные вспышки на Солнце

Ученые зафиксировали в понедельник две сильные вспышки на Солнце
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Гелиогеофизическая служба Института прикладной геофизики зафиксировала в понедельник две сильные вспышки на Солнце, из-за которых частично нарушалась коротковолновая радиосвязь. Об этом пишет ТАСС.

«19 июня в 06:37 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M1.4 (S12E89) продолжительностью 21 минута, в 15:14 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M1.1 (S12E81) продолжительностью 12 минут. Вспышки сопровождались нарушением КВ-радиосвязи», — говорится в сообщении службы.

Как напоминает информагентство, мощнейшая вспышка класса M1.7/2N на Солнце в апреле текущего года, с выбросом корональной массы в сторону Земли со скоростью 1 100 километров в секунду, привела к самой сильной и продолжительной магнитной буре на Земле.

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