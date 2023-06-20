В полночь над Калининградской областью наблюдали стратосферные серебристые облака (фото)

В ночь с 19 на 20 июня в небе над Калининградской областью можно было наблюдать редкое и зрелищное атмосферное явление — стратосферные серебристые облака. Как сообщают эксперты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области», из Калининграда облака были хорошо видны над северной частью горизонта.



Серебристые облака возникают на высоте 76–85 км над поверхностью Земли в летние месяцы в широтах между 43° и 65° (северной и южной широты). Видны они обычно в глубоких сумерках, непосредственно после заката или перед восходом Солнца. Ученым удалось доказать, что аналогичные явления бывают и на других планетах, в частности, на Марсе.