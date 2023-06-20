Музей Мирового океана планирует устроить под куполом «Планеты Океан» библиотеку

На верхнем этаже строящегося комплекса «Планета Океан» планируется разместить библиотеку. От этом во вторник, 20 июня, сообщила пресс-служба Музея Мирового океана.



«Под самой макушкой купола разместиться богатая библиотека, вхож в которую будет любой посетитель, — рассказали в пресс-службе музея. — Часть книг для библиотеки уже поступила в музей от Русского географического общества. Это издания РГО, рассказывающие о великих географических открытия, путешествиях и самых живописных уголках России, рекомендованных к обязательному посещению».

Кроме того, как сообщается, для библиотеки приобрели репринты антикварных изданий.