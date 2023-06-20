В Калининграде на подъезды довоенных домов начали устанавливать кодовые замки «под старину» (фото)

В Калининграде на подъезды довоенных домов начали устанавливать кодовые замки «под старину» (фото)
Фото предоставлено фондом капремонта
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В Калининграде решили вопрос с кодовыми замками на «исторических» дверях, установкой которых занимается фонд капремонта. Как сообщает пресс-служба фонда, для запирания дверей решили использовать решение «с учетом удобства для жителей и эстетики».

«В этом сезоне апробируем вертикальные кодовые замки,- пояснили в фонде. — Например, первый уже установили на Вагоностроительной, 9 в Калининграде. Главное отличие такого замка от стандартного в том, что он накладной. Это позволяет замку не перерезать дверное полотно в месте установки. Тем самым он не нарушает конструктивную целостность двери».

В фонде добавили, что первые отзывы от жителей оказались позитивными. Отметим, что после установки «исторических» дверей многие из них месяцами не запирались, и доступ в подъезды был свободным.

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