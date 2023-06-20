Автомобилистов предупреждают о временном перекрытии движения в Б. Исаково 28 июня (схема)

Автомобилистов предупреждают о временном перекрытии движения в Б. Исаково 28 июня (схема)
Схема предоставлена администрацией Гурьевского ГО
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В среду, 28 июня, в поселке Большое Исаково будет перекрываться движение из-за празднования Курбан-байрама. Об этом сообщается на странице Гурьевского городского округа «ВКонтакте».

«В связи с большим количеством участников и возможным образованием заторов на дорогах, с 7.00 до 11.00 будет временно перекрыто движение по ул. Кооперативной на участке от ул. Октябрьская до ул. Победы. Просьба автовладельцам и жителям поселка отнестись с пониманием и заранее запланировать маршрут и время передвижения на личном автотранспорте», — говорится в сообщении.

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