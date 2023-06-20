Калининградской области досрочно выделяют 241 млн руб. на развитие сельских территорий

Калининградской области досрочно выделяют 241 млн руб. на развитие сельских территорий
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Калининградская область досрочно получит 241 млн рублей на развитие сельских территорий до конца года. Еще 104,4 млн рублей будет направлено в будущем году, следует из подписанного премьер-министром России Михаилом Мишустиным распоряжения.

Изначально все эти средства предусмотрены в бюджете на 2024 год, но будут направлены регионам уже сейчас, что позволит ускорить реализацию проектов, отметили в правительстве. Деньги (4,6 млрд рублей) получат 33 субъекта, за счёт федерального финансирования там будут строиться и обновляться дома культуры, коммунальные объекты, детские сады, школы и спортивные учреждения, жилые дома, дороги. 

Отметим, строительство одного детсада на 350 детей в Калининграде (это учреждение, которое появится на ул. Благовещенской) оценивается почти в полмиллиарда рублей.

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