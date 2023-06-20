Калининградской области досрочно выделяют 241 млн руб. на развитие сельских территорий

Калининградская область досрочно получит 241 млн рублей на развитие сельских территорий до конца года. Еще 104,4 млн рублей будет направлено в будущем году, следует из подписанного премьер-министром России Михаилом Мишустиным распоряжения.



Изначально все эти средства предусмотрены в бюджете на 2024 год, но будут направлены регионам уже сейчас, что позволит ускорить реализацию проектов, отметили в правительстве. Деньги (4,6 млрд рублей) получат 33 субъекта, за счёт федерального финансирования там будут строиться и обновляться дома культуры, коммунальные объекты, детские сады, школы и спортивные учреждения, жилые дома, дороги.