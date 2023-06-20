У набережной Музея Мирового океана планируют ошвартоваться ялы и яхты

У набережной Музея Мирового океана запланирована швартовка ялов и яхт организованного музеем водного похода «Путь к океану-2023». Как сообщает пресс-служба музея, событие намечено на 17:00 в среду, 21 июня.



Стартовавшую 16 июня экспедицию на морских ялах по внутренним водным путям региона музей организовал для школьников, воспитанников кадетских классов, курсантов морских образовательных учреждений региона. Уточняется, что в этом году поход посвящен 320-летию Балтийского флота, в нем принимают участие 120 человек. Впервые к походу присоединилась команда из Беларуси.



Участники водного похода проходят по рекам Преголе и Дейме, Куршскому заливу. «Помимо получения навыков управления маломерными судами, будущие моряки знакомятся с историей и природой края, историко-ландшафтными комплексами Гвардейского и Полесского районов», — говорится в релизе музея.



Возглавляет поход музейное историческое судно-куренас «Русна» — парусник рыбаков Куршского залива XVI века, воссозданный музеем при поддержке партнеров. В общей сложности экипажи преодолели около 160 км пути.