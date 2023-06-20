У набережной Музея Мирового океана планируют ошвартоваться ялы и яхты

Фото: пресс-служба Музея Мирового океана

У набережной Музея Мирового океана запланирована швартовка ялов и яхт организованного музеем водного похода «Путь к океану-2023». Как сообщает пресс-служба музея, событие намечено на 17:00 в среду, 21 июня.

Стартовавшую 16 июня экспедицию на морских ялах по внутренним водным путям региона музей организовал для школьников, воспитанников кадетских классов, курсантов морских образовательных учреждений региона. Уточняется, что в этом году поход посвящен 320-летию Балтийского флота, в нем принимают участие 120 человек. Впервые к походу присоединилась команда из Беларуси.

Участники водного похода проходят по рекам Преголе и Дейме, Куршскому заливу. «Помимо получения навыков управления маломерными судами, будущие моряки знакомятся с историей и природой края, историко-ландшафтными комплексами Гвардейского и Полесского районов», — говорится в релизе музея.

Возглавляет поход музейное историческое судно-куренас «Русна» — парусник рыбаков Куршского залива XVI века, воссозданный музеем при поддержке партнеров. В общей сложности экипажи преодолели около 160 км пути.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter