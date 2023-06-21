Калининградские метеорологи объяснили, почему над морским побережьем образовался густой туман

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Калининградские метеорологи объяснили, почему над морским побережьем образовался густой туман

Туман над морским побережьем образовался 20 июня из-за перемещения тёплого и влажного воздуха над слоем более прохладного, сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Причиной образования густого тумана стало перемещение относительно теплого и влажного воздуха над слоем более прохладного воздуха над поверхностью воды, идущего к побережью и его последующего охлаждения до точки росы с активной конденсацией (адвективный туман)», — отмечается в публикации.

По словам специалистов, туман сохранится на побережье и в западной части области в течение ночи и утренних часов, после чего должен полностью рассеяться к полудню.

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