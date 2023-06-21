Власти Гусева: в среду и пятницу будет перекрыто движение через центральную площадь

Власти Гусева: в среду и пятницу будет перекрыто движение через центральную площадь
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Гусевцев и гостей города предупреждают о перекрытии движения в центре в среду, 21 июня, и в пятницу, 23-го. Информация размещена на официальной странице городского округа «ВКонтакте».

«Сегодня, 21 июня в связи с проведением репетиции муниципального праздника „Встреча выпускников — 2023“ с 16.00 до 19.00 движение через центральную площадь города будет запрещено.

Вы не сможете въехать на нее со стороны улицы Победы от перекрестка с улицей З. Космодемьянской, со стороны улицы Московской от перекрестка с улицей Саперной, а также с проспекта Ленина от перекрестка с улицей Пушкина и от перекрестка с улицей Толстого.

23 июня в связи с проведением праздника движение через центральную площадь города будет запрещено с 6.00 до 22.30 час.

Выбирайте заранее свой маршрут движения. Приносим извинение за неудобства», — говорится в сообщении.

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