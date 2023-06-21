39% квартир в новостройках Калининграда продаются по акции

39% квартир в новостройках Калининграда продаются по акции
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде 39% квартир в новостройках продаются с акционными скидками и предложениями. Об этом сообщает пресс-служба сервиса «Авито».

По данным аналитики «Авито Недвижимости» отмечают, что среднем по стране 59% объектов в новостройках можно приобрести по акции: по спецпредложениям продают 62% студий, 59% «однушек», 58% «двушек» и 56% «трёшек».

Среди 33 городов, участвовавших в исследовании «Авито Недвижимости», чаще всего квартиры в новостройках со спецпредложениями продаются в Рязани (89% от всех вариантов), Ижевске (85%), Краснодаре (79%), Челябинске (78%), Казани (75%) и Москве (74%). Реже всего акции встречаются у девелоперов Воронежа (10%), Саратова (12%), Новосибирска (13%) и Севастополя (18%). Согласно сводной таблице, Калининград (39%) занимает 25-ую в списке .

Чаще всего девелоперы предлагают скидки на приобретение квартир, рассрочки на несколько месяцев и ипотеку на льготных условиях. Также ряд застройщиков предлагает услугу трейд-ин — взаимозачет стоимости старого жилья, а иногда и автомобиля клиента, в счет новой квартиры. Достаточно часто встречаются предложения с отделкой, кухней или мебелью в подарок на определенную сумму.

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