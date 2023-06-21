«Планов на расчистку нет»: калининградские рыбаки пожаловались на заиливание реки Прохладной

«Планов на расчистку нет»: калининградские рыбаки пожаловались на заиливание реки Прохладной
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Экология

Калининградские рыбаки пожаловались губернатору на заиливание реки Прохладной в месте впадения ее в Калининградский залив у поселка Ушаково. По их словам, это популярное место, которым многие не могут пользоваться из-за небольшой глубины.

«70 см глубина. Планируются дноуглубительные работы? А то такие места хорошие, и не зайти. Если будут предприняты меры, то это значительно изменит ситуацию в плане посещений туристами данного района», — написал один из представителей сообщества.

«Обозначенный участок — уже границы залива, дальнейшие решения по этим федеральным объектам принимают коллеги из Невско-Ладожского бассейнового водного управления, — пояснили в пресс-службе регионального министерства природных ресурсов и экологии. — Как они сообщают, планов на расчистку этого участка в ближайшие несколько лет нет».

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