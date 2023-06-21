«Так жить нельзя»: кирху в Славске обещают восстановить лишь в 2024 году

«Так жить нельзя»: кирху в Славске обещают восстановить лишь в 2024 году
Фото: Иван Марков / Новый Калининград
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Реконструкция кирхи в Славске закончится не ранее 2024 года. О том, что с проводившим работы подрядчиком расторгли договор, в среду, 21 июня, «Новому Калининграду» сообщил руководитель региональной службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов.

«Еще больше года назад мы поняли, что по старому проекту работать нельзя, — пояснил Маслов. — Там менялась точка подключения газовой котельной, были и другие изменения, которые увеличивали смету больше, чем на 10%. В итоге, ушли на корректировку. Надо сказать, что подрядчик затянул с этим, а мы только выслушивали обещания. Потом поняли, что так жить нельзя и приняли решение о расторжении контракта».

Маслов добавил, что на данный момент объект законсервирован и никакой угрозы для него нет. Кроме того, в бюджете предусмотрены средства на продолжение работ.

«Корректировка проекта и его экспертиза должны быть завершены в течение ближайших месяцев, однако производственные работы явно удастся закончить лишь в следующем году», — добавил чиновник.

Напомним, что работы по реконструкции кирхи начались еще в конце 2019 года, и московский подрядчик («Специальная научная реставрационная проектно-производственная мастерская») должен был их закончить до конца 2021 года, однако срок окончания работ еще в декабре 2021 года перенесли на 30 сентября 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с «независящими от сторон контракта обстоятельствами, влекущими невозможность его исполнения, в том числе необходимостью внесения изменений в проектную документацию».

Изначально контракт был заключен на 139,6 млн рублей, однако уже в 2021 году на реконструкцию потребовались дополнительные 35 млн рублей.

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