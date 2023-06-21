Празднование Дня города в Калининграде решили максимально урезать

День города в Калининграде пройдет с 7 по 9 июля под девизом «Город славен именами героев». Речь в том числе об участниках специальной военной операции, сообщил на заседании комиссии горсовета по соцполитике в среду, 21 июня, глава профильного комитета администрации Алексей Силанов.



«Запланировано чествование всех тех, кто вписал свои дела в летопись города. Это ветераны Великой Отечественной войны, это ветераны труда, спортсмены, врачи, деятели культуры, педагоги, герои труда, работники предприятий, участники специальной военной операции», — сказал Силанов. Судя по зачитанной им программе, пешеходную зону в этом году решено не организовывать, также обойдется без гала-концерта и фейерверка. В микрорайонах пройдут спортивные и музыкально-патриотические фестивали, в программу включили празднование Дня рыбака 9 июля у Музея Мирового океана.