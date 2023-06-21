Роспотребнадзор составил 15 протоколов за нарушения санитарных норм в детских лагерях региона

Роспотребнадзор составил 15 протоколов за нарушения санитарных норм в детских лагерях региона
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Управление Роспотребнадзора по Калининградской области составило 15 административных протоколов за нарушение санитарного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В регионе были проведены проверки и профилактические мероприятия в 113 лагерях. «По фактам выявленных текущих нарушений санитарного законодательства 15 юридических и должностных лиц привлекаются к административной ответственности. На контроле 39 предписаний по устранению нарушений обязательных требований», — говорится в релизе.

Региональное управление Роспотребнадзора организовало контроль качества воды (исследовано 164 пробы питьевой воды, воды из бассейнов, мест купания), питания ( исследовано более 80 проб готовых блюд и сырья), противоклещевой обработки территории. Также специалисты проверили прохождение персоналом медосмотров и обследований — в итоге от работы отстранили четырех человек.

«Обращений граждан на некачественное представление услуг по отдыху и оздоровлению детей, жалобы на питание детей, на возмещение в судебном порядке соответствующих расходов, связанных с некачественным оказанием услуг в Управление не поступало. В течение первой смены осложнений эпидемической ситуации не было, все прошло штатно», — уточнили в Роспотребнадзоре.

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