В Черняховске в сквере на углу Пионерской и Тельмана запретили строить жилой дом

В Черняховске собственнику земельного участка, расположенного на углу улиц Пионерской и Тельмана, запретили строить дом. Глава администрации муниципалитета Сергей Булычев в среду, 21 июня, в ходе прямого эфира «Центра управления регионом» заявил, что к нему по поводу этой стройки обращались жители, позицию и беспокойство которых он «полностью разделяет».



Булычев напомнил, что в 2010 году этот участок был продан частному лицу, пожелавшему построить на нем жилой дом.

«Я считаю, что это не самое удачное место для строительства дома, — заметил Булычев. — Мы несколько раз встречались с этим собственником. Он приходил вместе с супругой. Мы предложили им несколько альтернативных вариантов. Но на этом месте ни по нормам, ни по охранным зонам дом не может быть расположен. Моя позиция твердая, даже несмотря на то, что они обратились в следственный комитет».

Булычев добавил, что собственники участка «неправы морально и юридически».

«Живя в социуме, нужно жить по правилам этого социума, — продолжил глава. — Тем более, министерство градостроительной политики отказало им в строительстве на этом участке. Там должен быть уютный и комфортный сквер для жителей ближайших домов».