В Светлогорске открылись Amberforum и большая песочница

В Светлогорске начался шестой по счету Международный форум янтарной отрасли. Для участия в нем заявились представители стран Персидского залива, Китая, стран Евразийского экономического сообщества, передает корреспондент «Нового Калининграда».



В программе форума — дискуссии по проблемам янтарной отрасли, выставка (свои изделия представили 33 переработчика) и единственный в мире аукцион по продаже редких видов янтаря. В этом году на торги выставляется 70 лотов общим весом более 33 кг на сумму 16,9 млн рублей. Самыми дорогими станут камни-самородки весом от 1 кг, инклюзы с доисторическими вкраплениями и камни редкой капельной формой. Среди заявившихся на торги участников — представители России и Кувейта.

С началом работы форума на площадке перед «Янтарь-холлом» развернулась песочница площадью 20 квадратных метров. Любой желающий может добыть в ней и унести с собой янтарь — ежедневно в песок будут высыпать 25 кг мелких фракций сукцинита (балтийского янтаря). Его концентрация составит 6 килограммов на 1 кубический метр. Для сравнения — в Приморском карьере, где ведется промышленная добыча этого камня, данная цифра втрое меньше — 1,9 кг сукцинита на 1 кубометр.

Форум, который организует Калининградский янтарный комбинат, продлится 4 дня.