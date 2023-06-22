«Акт о необходимости»: в Калининграде убирают аварийные деревья на ул. Театральной

В Калининграде на ул. Театральной стартовали работы по обрезке деревьев и уборке аварийных и усыхающих стволов. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

«Сегодня коммунальщики приступили к исполнению „акта о необходимости“ по ул. Театральной. По документу предстоит убрать 6 аварийных и усыхающих деревьев, ещё на 18 вырезать сухие и сломленные ветви. Театральная постепенно превращается в прекрасную улицу для прогулок, и подвергать людей опасности нельзя», — отмечают в мэрии.

В то же время в администрации заверили, что «этот адрес у отдела озеленения значится в списке приоритетных для восстановительных посадок».