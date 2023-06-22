«Акт о необходимости»: в Калининграде убирают аварийные деревья на ул. Театральной

«Акт о необходимости»: в Калининграде убирают аварийные деревья на ул. Театральной
Фото пресс-службы администрации Калининграда
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В Калининграде на ул. Театральной стартовали работы по обрезке деревьев и уборке аварийных и усыхающих стволов. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

«Сегодня коммунальщики приступили к исполнению „акта о необходимости“ по ул. Театральной. По документу предстоит убрать 6 аварийных и усыхающих деревьев, ещё на 18 вырезать сухие и сломленные ветви. Театральная постепенно превращается в прекрасную улицу для прогулок, и подвергать людей опасности нельзя», — отмечают в мэрии.

В то же время в администрации заверили, что «этот адрес у отдела озеленения значится в списке приоритетных для восстановительных посадок».

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