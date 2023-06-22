В Куршский залив выпустили 166 тысяч штук молоди сига (фото)

В Куршский залив выпустили 166 тысяч штук молоди сига (фото)
Фото пресс-службы регионального управления Росрыболовства
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В среду, 21 июня, в Куршский залив выпустили 166 тысяч штук молоди сига, выращенной в Экспериментальном рыбоводном цеху ФГБУ «Главрыбвод». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Росрыболовства.

Выпуск сига происходил в вечернее время при комфортной для молоди температуре воды. Данное мероприятие компенсирует убыль популяции, а также способствует поддержанию биоразнообразия Куршского залива, пояснили в ведомстве.

Также там уточнили, что выпуск был произведен в рамках договорных обязательств в целях искусственного воспроизводства водных биоресурсов для компенсации ущерба, причиненного при строительстве, внедрении новых технологических процессов и осуществлении иной деятельности.

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