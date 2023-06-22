В Калининградской области хотят равномерно распределять средства на капремонт между округами

В Калининградской области намерены более равномерно распределять собранные взносы на капремонт между муниципалитетами. Соответствующие законодательные поправки депутаты областного Заксобрания приняли в двух чтениях на заседании в четверг, 22 июня.



Согласно проекту поправок к региональном закону «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Калининградской области», предусматривается наделение регионального оператора «иными функциями». По словам министра строительства и ЖКХ области Сергея Черномаза, предлагается «исключить условия использования денежных средств только в рамках одного муниципального образования Калининградской области», то есть теперь оператор сможет распределять собранные на капремонт деньги не только в рамках одного округа, где производились взносы.

«Такие муниципальные образования, как, например, Мамоново, Ладушкин, Краснознаменский, Правдинский, Озерский округа имеют ограниченное финансирование в рамках минимального размера взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных внутри каждого муниципального образования. Что влечет за собой риск несвоевременного капитального ремонта общего имущества для таких многоквартирных домов. В отдельных муниципальных образованием собираемость взносов не обеспечивает стоимость проведения работ хотя бы одного многоквартирного дома в текущем периоде», — подчеркнул Черномаз.

Министр рассказал, что в настоящее время на территории Калининградской области наблюдается стремительный рост жилищного строительства с «неравномерным распределением объемов построенного жилья в рамках муниципальных образований». Черномаз заявил, что «обеспечить, как тонким маслом на одном кусочке, распределение строительство многоквартирного жилья» на территории региона вне зависимости от спроса невозможно, так это коммерческая история. Поэтому, по его словам, драйверами жилищного строительства в регионе традиционно являются пять муниципалитетов: Калининград, Гурьевск, Зеленоградск, Светлогорск и Пионерский. Все новостройки по истечение трех лет тоже становятся клиентами регионального Фонда капремонта, а значит оплачивают взносы.

«Поэтому в настоящий момент, понимая, что вот эта диверсификация, которая изначально была заложена в законе для нашего субъекта, как и для многих субъектов России, является неким таким фактором сдерживания своевременности капитального ремонта домов муниципальных образований, где, грубо говоря новых домов не появляется. Но это же не причина того, чтобы общая программа кого-то так сказать ущемляла в правах и по срокам. Поэтому мы принимаем такое решение, чтобы все обладали равным правом на оказываемую ему услугу по капитальному ремонту: срок подошел — услуга должна быть оказана», — подытожил Черномаз

Заместитель председателя постоянного комитета по экономической политике и развитию инфраструктуры Павел Федоров добавил, что вносимая поправка «позволяет закрыть проблему неравномерного распределения между строительством нового фонда и необходимостью ремонта старого».