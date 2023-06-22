Мэрия: в Калининграде с 1 июля повышается плата за аренду муниципального жилья

В Калининграде повышают плату за аренду муниципального жилья. Об этом в своем телеграм-канале сообщила городская администрация.

«С 1 июля вынуждены повысить плату за аренду муниципального жилья. Это вызвано убытками, которые образуются у города из-за необходимости его содержать, кроме того мы регулярно платим в фонд капремонта.

Действующая плата установлена ещё в 2019 году, сейчас она составляет максимум 12 рублей 68 копеек за кв.м. А поскольку размер платы привязан к средней стоимости жилья в населённом пункте (которая в 2019 году была 51 тыс. руб., а на конец 2022 года равнялась уже 109 тыс. руб., то и предполагаемый размер платы вырастет пропорционально и будет составлять от 6.81 руб. до 21.09 руб. за квадрат.

Эти меры должны позволить покрыть дефицит бюджета в рассматриваемой сфере и привлечь больше средств для осуществления ремонта муниципальных квартир, мест общего пользования, придомовых территорий», — уточнили в мэрии.

По всем вопросам о порядке взимания платы по договорам социального найма калининградцам рекомендуют обращаться в МКУ «Калининградский расчётно-сервисный центр» по адресу: г. Калининград, пр-кт Московский, 155-159, тел.92-41-22.