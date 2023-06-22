Алиханов о ныряльщиках в море за янтарем: «Я был сторонником легализации»

Антон Алиханов некогда выступал за легализацию бизнеса по добыче частными ныряльщиками янтаря в Балтийском море. Об этом губернатор заявил журналистам в четверг, 22 июня, на Amberforum-2023.



Глава региона отметил, что в последнее время в Калининградской области для того, чтобы обезопасить рынок от «не очень честных» переработчиков янтаря «много всего было сделано» с нормативной точки зрения. Легальный рынок янтаря стал «больше, чем был когда-то», тогда как раньше большая часть рынка была либо полностью нелегальной, либо «серой».

«Мы же помним все эти хихиканья нелегальных добытчиков янтаря, которые говорили, что они просто повысят объем мзды, которую они платили недобросовестным правоохранителям. Но экономика вещь неумолимая: когда объем штрафа в разы больше, чем то, что ты зарабатываешь, извините, на яме вот на этой, которую копаешь где-то, то здесь ничего не работает. Поэтому они потихоньку ушли в море — с этим тоже мы боремся. Хотя я, честно говоря, был сторонником создания артели и легализации, потому что, ну, это достаточно сложный бизнес и объем вылавливаемого этого сырца не такой большой. Но сейчас природа, я так понимаю, тоже дает о себе знать: линза потихонечку иссякает и они все меньше и меньше добывают. Ну и правоохранительные действия тоже сказываются все-таки: им становится все сложнее и сложнее заниматься нелегальной добычей», — рассказал Алиханов.

Напомним, в конце 2017 года президент России утвердил законодательную инициативу властей Калининградской области об ужесточении наказания за нелегальную добычу янтаря. Штрафы выросли от 15 до 100 раз. Плюс к этом, теперь административным правонарушением считается не только самовольная добыча и сбыт незаконно добытого янтаря, а также его транспортировка или хранение в целях сбыта в натуральном или переработанном виде.