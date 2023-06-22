«Бизнес победил философа»: в Калининграде презентовали виртуальный кантовский маршрут

В Калининграде презентовали виртуальный кантовский маршрут «Мир Иммануила Канта», который был разработан в БФУ имени Канта. О проекте в четверг, 22 июня, в эфире «ГорПросвета» рассказал кандидат исторических наук Виталий Маслов.



«Это модуль, который будет адаптирован для смартфонов, — рассказал Маслов. — В рамках проекта создаются 3D-модели целого ряда зданий Кенигсберга на конец XVIII века».

По словам Маслова, маршрут будет включать в себя несколько старинных улиц с виртуальными моделями 89 ныне несуществующих зданий, в числе которых дом Канта на Принцессин штрассе и Королевский замок.

«Дом Канта в 1893 году снесли для расширения одного из магазинов, — напомнил историк. — Там менялись собственники, менялись разные формы, чем был занят этот дом: торговля, кафе, табличка там даже висела, но, в конце концов, бизнес победил философа».

Модели домов, которые Маслов назвал «призраками» будут доступны на сайте и в специальном мобильном приложении. Там же будут размещены исторические справки.

«Мы предполагаем, что Кант не мог миновать эти дома, — заметил Маслов. — Что касается маршрута, то он прошел апробацию на живых людях. Это были очень заинтересованные люди, представители сообщества экскурсоводов и гидов-переводчиков».

Планируется, что приложение можно будет скачать при помощи QR-кода, который собираются разместить у арки короля Фридриха Вильгельма I в подпорной стене разрушенного Королевского замка (недалеко от Эстакадного моста).