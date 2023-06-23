В «Янтарь-холле» проводят бесплатные мастер-классы по правильному подбору янтарных украшений (фото)

В рамках форума янтарной отрасли Amberforum в светлогорском «Янтарь-холле» проводятся мастер-классы «Диалог с янтарем». Они призваны научить всех желающих, в том числе, подбирать янтарные украшения. 12+

Одна из задач форума — популяризовать сукцинит (так называется балтийский янтарь), показать, что он может быть модным и стильным, рассказали корреспонденту «Нового Калининграда» в оргкомитете (Amberforum уже в 6 раз проводит Калининградский янтарный комбинат). В рамках мастер-классов (это новинка мероприятия) гостей форума преображают приглашенные визажисты, а стилисты помогают подобрать янтарные украшения, исходя из индивидуальных особенностей каждого — пола, возраста, цвета глаз и волос, роста, цветовой гаммы одежды. После этого можно сделать мгновенное фото с помощью специального селфи-зеркала, и унести свой новый образ с собой.

Мастер-классы идут в течение каждого дня работы форума и продлятся до вечера воскресенья.