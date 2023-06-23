Калининградцам обещают в выходные комфортную погоду без сильных дождей

Калининградцам обещают в выходные комфортную погоду без сильных дождей
Фото: Алексей Милованов / Новый Калининград
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Предстоящие выходные в Калининградской области будут теплыми и практически без осадков. Как сообщает Гидрометцентр России, в субботу ожидается до 23 градусов, в воскресенье — до 25. Небольшие осадки возможны во второй день.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, напротив, обещает дождь в ночь на субботу. Температура воздуха — 22-24 градуса.

Сообщество «Погода и метеоявления в Калининградской области» отмечает, что сейчас над регионом расположились умеренные воздушные массы. «Дневные температуры воздуха по области будут колебаться около отметок в +22...+24°С, при прояснениях до +25....+26°С, на побережье в условиях западных ветров температура окажется на несколько градусов ниже — около +21...+23°С. Существенных осадков и усилений ветра не ожидается, небольшие дожди по области возможны лишь со второй половины дня пятницы до ночных и утренних часов субботы», — говорится в сообщении.

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