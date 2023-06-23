Администрация Черняховска выделяет более 10 млн рублей на проект «Пространство человека»

Власти Черняховска запланировали крупную реновацию в центральной части города. В проект благоустройства, выставленный на торги, входит реконструкция площадей Ленина и Театральной, а также улиц Пионерской, Партизанской, Барклая-де-Толли, Водопроводной, Калининградской, Садовой и Госпитальной. Общая площадь городской территории, которую затрагивает проектирование — 5,2 га.



Кроме всего прочего проектировщик должен учесть создание нескольких функциональных зон, в которые входят пять «карманных парков»: «Лютеркирха», «Музей брусчатки», «Кинолента», «Застежка» и «Тиволи». Они предусматривают вкрапления исторических видов мощения, высадку деревьев, установку скамеек, деревянных настилов, велопарковок, урн и приствольных решеток.

Также на некоторых улицах предусмотрены: озеленение за счет сужения проезжей части, перекладка брусчатого мощения, новое плиточное покрытие на тротуарах; буферное озеленение между тротуаром и проезжей частью, создание велосипедных дорожек.

Всего на проектирование в рамках реновации историко-градостроительного ландшафта «Пространство человека» администрация готова выделить 10 млн и 200 тысяч рублей. Заявки на аукцион принимаются до 30 июня.

Проектная документация должна быть разработана не позднее 20 августа 2023 года и согласована с заказчиком до начала сентября. Приемка всех работ должна быть проведена до 10 января 2024 года.

Отметим, что ранее муниципалитетом была подана заявка на конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды «Малые города и исторические поселения». По итогам голосования горожане выбрали проект «Две площади» (Ленина и Театральная), который предусматривает их реконструкцию. Если финансирование будет одобрено, то работы проведут в 2024 году.