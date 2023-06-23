В Калининграде на улице Пушкина установили арт-объект в его честь

Все новости по теме: Городской облик

Фото: фонд капремонта Калининградской области

В Калининграде установили новый арт-объект на улице Пушкина 8. Об этом сообщает пресс-служба капремонта области.

«Глаза Александра Пушкина» появились на вилле Либек, построенной в 1905-1906 годах по проекту кёнигсбергского архитектора Вормса. Проект связан с Днём русского языка и 225-летием поэта.

Ранее был отремонтирован фасад здания: привели в порядок штукатурный слой, очистили кирпич от старой краски, а также восстановили утраченную кирпичную кладку. Отреставрировали и историческое дверное полотно. Реставрация виллы завершилась 23 марта.

Идея размещать «глаза великих русских людей» на зданиях Калининграда уже была реализована на Черняховского, 1-5. Там можно найти глаза Иммануила Канта.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter