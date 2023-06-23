В Калининграде на улице Пушкина установили арт-объект в его честь

Фото: фонд капремонта Калининградской области

В Калининграде установили новый арт-объект на улице Пушкина 8. Об этом сообщает пресс-служба капремонта области.

«Глаза Александра Пушкина» появились на вилле Либек, построенной в 1905-1906 годах по проекту кёнигсбергского архитектора Вормса. Проект связан с Днём русского языка и 225-летием поэта.

Ранее был отремонтирован фасад здания: привели в порядок штукатурный слой, очистили кирпич от старой краски, а также восстановили утраченную кирпичную кладку. Отреставрировали и историческое дверное полотно. Реставрация виллы завершилась 23 марта.

Идея размещать «глаза великих русских людей» на зданиях Калининграда уже была реализована на Черняховского, 1-5. Там можно найти глаза Иммануила Канта.