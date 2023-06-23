Застройщику разрешили вырубить неопределенное количество кустарников и деревьев в районе ул. Левитана

В районе улиц Левитана, Станиславского и Емельянова собираются вырубить деревья и кусты вокруг застраиваемых участков. Об этом стало известно из порубочного билета с сайта администрации города.



Компания «Жилищное и социальное строительство Калининградской области № 2» получила разрешение на вырубку неограниченного количества кустов и деревьев. Вырубку планируют на участке с кадастровым номером 39:15:141717:1659, расположенном на улице Левитана, Станиславского и Подполковника Емельянова.

Выплачивать компенсацию власти не обязывают. Проект компенсационного озеленения также отсутствует. При этом, как отмечается в акте «визуального лесопатологического обследования древесно-кустарниковой растительности», который также опубликован горвластями, цель вырубки — «формирование устойчивых зеленых насаждений с улучшением условий произрастания наиболее перспективных пород деревьев».

Порубочный билет действует до 16 июня 2024 года.