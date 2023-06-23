Чернышенко: калининградский аэропорт нуждается в расширении из-за потока туристов

Из-за роста турпотока в Калининградскую область необходимо расширить мощности аэропорта «Храброво», заявил в пятницу, 23 июня, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время рабочей поездки в регион.



«Мы понимаем, что нужны из-за того, что спрос огромный, а количество туристов в два раза превышает население Калининградской области, и мы понимаем, что этот поток будет расти, мы понимаем, что никуда не деться и нужно будет аэропорт расширять в будущем», — цитирует Чернышенко ТАСС.

Также, по словам вице-премьера, Калининградская область нуждается в крупных инфраструктурных проектах, чтобы удовлетворить большой спрос туристов на развлечения, и подписание соглашения между правительством региона и корпорацией «Туризм.РФ» даст возможность быстро реализовать эти проекты, в том числе для исполнения поручения президента РФ о привлечении дополнительных 10 млн туристов, которые могли бы отдохнуть на море.

«Здесь возникнет огромный курорт в неосвоенном пока месте, это будет большой проект, заслуживающий внимания президента, который внесет свой очень большой вклад как раз в достижение этой цифры в 10 млн туристов к 2030 году. Надеемся, что это будет раньше, чем 2030 год, общими усилиями», — сказал Чернышенко, добавив, что «в Калининградской области великолепные пляжи».

Как сообщает пресс-служба правительства Калининградской области, в пятницу, 23 июня, губернатор Антон Алиханов и генеральный директор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов подписали соглашение о сотрудничестве.

«Предметом соглашения с Калининградской областью является совместная работа над реализацией комплексных туристических проектов. Четыре из них относятся к объектам культурного наследия федерального и регионального значения. По проекту „Балтийская жемчужина“ планируется комплексное развитие туристической территории в Зеленоградском районе и создание современного круглогодичного курорта на Балтийском побережье с большим бассейном с морской водой, благодаря которому гости курорта смогут продлить купальный сезон. По двум другим проектам — „Янтарь резорт&спа“ и гостинице в центре Калининграда — уже ведется совместная работа с регионом и инвесторами. Есть и другие предложения, над которыми мы совместно с регионом будем работать», — пояснил Суханов.

Ранее о создании нового курорта площадью 500 га сообщал глава регионального минкульттуризма Андрей Ермак. Также новой большой зоне отдыха с зоной Duty free говорил губернатор Антон Алиханов. В качестве одного из вариантов размещения курорта рассматривается поселок Поваровка под Янтарным (он относится к Зеленоградскому округу — прим. «Нового Калининграда»).