В мэрии Калининграда объяснили, что происходит с автобусами, курсирующими по Суворова

Жители улицы Суворова в Калининграде обратились к губернатору Антону Алиханову с просьбой выяснить, «почему совершенно безобразно ходят автобусы» по улице Суворова.



«Народ часами стоит на остановке, чтобы выехать с Суворова, — написала одна из горожанок на странице главы региона „ВКонтакте“. — Мост ремонтируют. Если идешь пешком, над головой ковши экскаватора летают, тротуар узенький, никакой охраны труда и здоровья».

В мэрии города пояснили, что при анализе движения маршрутов за период со 2 по 20 июня зафиксированы случаи увеличения интервалов движения автобусов 18-го, 19-го и 27-го маршрутов «свыше двукратной величины по причинам сходов автобусов с линии раньше времени без уважительной причины и неполного выпуска транспортных средств на линию».

«По итогам работы за июнь перевозчики будут привлечены к ответственности», — заявили в мэрии, добавив, что по контракту интервал движения автобусов этих маршрутов в зависимости от времени суток составляет:

маршрут № 18: по рабочим дням от 18 до 21 минут; по выходным и праздничным дням от 20 до 23 минут;

маршрут № 19: по рабочим дням от 16 до 19 минут; по субботним дням от 18 до 21 минуты; по воскресным и праздничным дням от 21 до 23 минут;

маршрут № 27: по рабочим дням от 14 до 16 минут; по субботним дням от 15 до 16 минут; по воскресным и праздничным дням от 16 до 17 минут.

«В ноябре этого года запланирован очередной конкурс на право перевозок, — добавили в пресс-службе. — При рассмотрении заявок претендентов обязательно будет учитываться укомплектованность кадрами и транспортном, техническое состояние парка, число нарушений, допущенных претендентами по предыдущим контрактам. Будут приняты во внимание многочисленные жалобы от жителей Прибрежного и Суворова».