В Зеленоградском районе неизвестные слили в реку свиную кровь (видео)

В Зеленоградской районе, у поселка Водное, неизвестные слили в реку Мучную отходы животноводства (предположительно свиноводства). Как сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области, водоем загрязнен кровью после убоя животных.



«По данному факту министерством возбуждено административное расследование для установления организаторов, причастных лиц, — уточняет пресс-служба, — и привлечения их к административной или иной ответственности, взыскания ущерба окружающей среде».

Уточняется, что о факте загрязнения сообщили местные жители.