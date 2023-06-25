На ремонт калининградского судна, снимавшегося в «Титанике», планируют потратить 110,5 млн рублей

На ремонт калининградского судна, снимавшегося в «Титанике», планируют потратить 110,5 млн рублей
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Институт океанологии имени П. Ширшова ищет подрядчика для капитального ремонта научно-исследовательского судна «Академик Мстислав Келдыш». По данным на сайте госзакупок, учреждение готово заплатить подрядчику 110,5 млн рублей. Работы должны быть выполнены в течение 45 дней с подписания акта приёмки судна в ремонт на верфи в радиусе не более 1000 км от порта Калининграда на территории России.

«Расходы связанные с переходом судна от места стоянки (Калининградский торговый порт) к месту проведения ремонта и обратно оплачиваются Исполнителем и должны быть учтены в общей стоимости услуг», — указано в карточке закупки. Заявки принимаются до 30 июня.

Два обитаемых подводных аппарата «Мир», которые были установлены на НИС «Академик Мстислав Келдыш», использовались для документальных подводных съёмок фильма-катастрофы «Титаник» Джеймса Кэмерона. Также на судне была смонтирована вертолётная площадка, которую можно увидеть в фрагменте фильма, где престарелая Роуз, главная героиня, сходит с вертолёта на корабль.

Также судно участвовало в поиске советской атомной подлодки K-278 «Комсомолец», затонувшей у юго-восточного побережья Норвегии 7 апреля 1989 года после пожара на борту. Спустя два месяца поисков «Академик Мстислав Келдыш» определил местонахождение K-278 (в июне 1989 года).

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